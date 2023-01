Inter, Marotta: “Non esiste una deadline per Skriniar. Il gol a Monza? Ha reso inutile il VAR”

“Sono amareggiato, credo che quel gol regolare avrebbe consentito alla nostra squadra di vincere. Sbagliano i giocatori, i dirigenti e gli allenatori, può sbagliare anche l’arbitro. Però il fischio sconsiderato ha generato l’inutilità del VAR. Questo porta ad una riflessione, serve maggior accortezza di tutte le componenti, noi compresi”. Si esprime così Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ai microfoni di SportMediaset pochi minuti prima del match di Coppa Italia contro il Parma.

Il dirigente si sofferma anche sull’annosa questione riguardante il rinnovo di Skriniar: “Non abbiamo deadline, queste sono dinamiche ricorrenti in ogni club. Vorrei non parlare più di appuntamenti, oggi siamo concentrati in un gennaio difficile con tante partite. Ci sono tanti punti a disposizione e vogliamo farne il più possibile, la nostra concentrazione è su questo maggiormente”.

Su Lukaku: “Ci ha abituato a belle partite nella sua avventura precedente. Quest’anno sta avendo situazioni di difficili gestione e l’auspicio è che possa ritrovare la forma che gli consenta di segnare quei gol che ha segnato nell’avventura precedente”.

La prossima settimana c’è la Supercoppa contro il Milan: “E’ un trofeo molto affascinante. È una stracittadina, una partita inedita e che manca da anni. Non si gioca in Italia ma il contesto televisivo c’è e gli appassionati possono seguirla. Spero sia una bella partita e un bello spot per il nostro movimento calcistico”.