Inter, Marotta: “Inzaghi resta? Mai detto il contrario, ci sarà continuità”

“Inzaghi rinnova? Siamo felici e contenti di averlo come allenatore, poi del futuro si parlerà più avanti. Ha un contratto ancora per un anno, assieme alla società e a lui valuteremo il futuro, ma non credo ci saranno problematiche. Siamo tutti concentrati sulla partita di stasera che sarà un esame in vista di quello che avremo poi martedì. Se rimarrà sicuramente anche l’anno prossimo? Non abbiamo mai detto il contrario, ha un contratto con noi e credo che ci sarà continuità. Se siamo felici di Inzaghi? Certamente, poi in una stagione ci sono alti e bassi, questo è un momento contraddistinto da momenti positive, in altri la dirigenza era più apprensiva ed è evidente che c’era un po’ di tensione, ma sono questioni che capitano in ambito sportivo”. A dirlo è l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ai microfoni di Sky nell’immediato pre partita del match contro il Sassuolo, valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023.