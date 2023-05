Inter, Marotta: “Dobbiamo sempre puntare a vincere lo scudetto, ma il Napoli ha meritato”

Beppe Marotta è stato intervistato ai microfoni di Sky prima della sfida tra Inter e Verona, che segue la bella vittoria nerazzurra contro la Lazio. “È importante continuare sul trend tracciato domenica – ha affermato l’amministratore delegato dei meneghini –, è determinante giocare bene per raggiungere l’obiettivo. Sono convinto che anche stasera faremo la nostra prestazione: se la faremo come contro la Lazio, sono convinto che il risultato sia alla nostra portata. Rammarico scudetto? Una squadra come l’Inter deve sempre gareggiare per il massimo, però bisogna riconoscere i meriti del Napoli”, ha concluso Marotta.