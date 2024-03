Inter, Marotta: “Campionato lo vince squadra più forte, Champions non sempre. Con vecchio regolamento passavamo noi”

“Quando si è un grande club bisogna convivere con critiche feroci, allo stesso tempo abbiamo grande consapevolezza di un cammino che ci vede portare avanti una stagione bellissima. Il campionato lo vince la squadra più forte in assoluto con 38 tappe, le competizioni europee non le vincono sempre le squadre più forti, c’è componente sorteggio e infortuni. Basti pensare che con il vecchio regolamento saremmo passati noi… Tutto va catalogato con grande ottimismo e far sì che sia tesoro per il futuro”. Lo ha detto l’amministratore delegato per la parte sportiva dell’Inter, Giuseppe Marotta, a Dazn prima della sfida contro il Napoli: “Quando si parla di Inter in tutte le sue componenti bisogna anche gestire questi momenti. Non è un momento negativo, la testimonianza è un contenuto apparso all’arrivo del pullman dalla curva che dice ‘siamo fieri di voi’. Lo è anche la società, di questo percorso intrapreso, continuiamo con grande ottimismo e coraggio”.

E ancora: “Siamo primi in classifica, abbiamo un bel margine, ma non dovremo sederci. Dobbiamo conquistare il traguardo più in fretta possibile, sarebbe bello anche fare il record di punti. Siamo concentrati per conquistare qualcosa di straordinario”. Sul rinnovo di Lautaro: “Di sicuro una conclusione entro la fine del campionato, abbiamo rallentato ma rapporto splendido con lui e il suo agente, non si può che arrivare alla soluzione del prolungamento”. Infine, sul dramma Barone: “Abbiamo appreso la brutta notizia che riguarda Joe Barone, tutto l’affetto e la vicinanza a lui in questo momento difficilissimo, alla sua famiglia e alla Fiorentina”.