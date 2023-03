Inter-Lecce, vendita biglietti ospiti: la prefettura di Milano chiede la revoca della sospensiva del Tar

E’ stata chiesta da parte della prefettura di Milano la revoca della sospensiva del Tar in seguito all’annullamento del decreto secondo cui i residenti in provincia di Lecce non potevano acquistare i biglietti per la sfida di Serie A Inter-Lecce. A riportarlo è l’ANSA, che sottolinea come Renato Saccone, prefetto di Milano, abbia depositato istanza di revoca della decisione del Tar. Una scelta dettata dal rischio di azioni violente preannunciate dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive dello scorso 24 febbraio. Diversamente da quanto comunicato in mattinata (in cui il Tar aveva accolto il ricorso dei tifosi del Lecce), dunque, i tifosi salentini non saranno presenti a San Siro nel settore ospiti per il match di domenica 5 marzo.