Inter-Lecce 2-0: Tramontana festeggia la vittoria dei nerazzurri, la sua reazione (VIDEO)

di Antonio Sepe 15

Il video della reazione di Filippo Tramontana, noto tifoso nerazzurro, a Inter-Lecce 2-0. La squadra di Inzaghi supera i salentini grazie alle reti di Mkhitaryan e Lautaro Martinez, riscattando la sconfitta di misura di Bologna e tornando in solitaria al secondo posto. Non può che essere entusiasta Tramontana, il quale gioisce per questi importanti tre punti conquistati dai nerazzurri. Di seguito il filmato con la reazione del cronista tifoso di 7 Gold.