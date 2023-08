Inter, le prime parole di Carlos Augusto: “Molto felice di essere approdato in una grande squadra”

“Sono molto felice: questa è una grande squadra. Sono ansioso di giocare a San Siro e aiutare i miei compagni. Non c’è molto da dire: voglio dimostrarlo anche in campo”. Sono le prime parole di Carlos Augusto nel giorno in cui è ufficialmente diventato un nuovo giocatore dell’Inter. “Sono ambizioso, so di aver fatto una grande stagione l’anno scorso e spero di fare ancora meglio qui con i miei nuovi compagni. La speranza è quella di migliorare anche i miei numeri nei gol e negli assist”, ha raccontato l’esterno brasiliano ai microfoni di Inter TV. La sua ex squadra, il Monza, sarà la prima avversaria in campionato: “Sono cresciuto tanto dal momento in cui sono arrivato in Italia, anche grazie a tante persone che mi hanno aiutato molto. Voglio continuare a migliorare: ho dei margini di crescita, spero di aiutare i miei compagni”.

“Che tipo di giocatore sono? Umile, voglio lavorare per la squadra. Sono brasiliano, ma mi piace correre tanto: il mio primo obiettivo è quello di aiutare i miei compagni in campo per fare delle belle partite”, ha proseguito. All’Inter ritroverà Frattesi: “Mi ha ha aiutato tanto. Sono contento di ritrovarlo e spero di fare bene anche qui insieme a lui”. Sui brasiliani che hanno vestito la maglia dell’Inter, ha aggiunto: “Sappiamo che tra i più conosciuti ci sono Ronaldo e Adriano, però nel mio ruolo qui c’è stato Roberto Carlos. Mi sono ispirato tanto al suo modo di giocare: lui è stato un fenomeno, sarà difficile arrivare al suo livello, ma voglio riuscire a fare molto bene”.