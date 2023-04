Inter-Lazio, primo tempo horror di Acerbi: l’ex della gara è il peggiore in campo

Il peggiore in campo del primo tempo della partita tra Inter e Lazio è stato senza alcun dubbio Francesco Acerbi. L’ex della gara, passato proprio dai biancocelesti ai nerazzurri, ha infatti commesso due errori gravissimi che hanno condannato i nerazzurri. Il primo è arrivato in occasione del gol del vantaggio della Lazio, che ha sbloccato la gara con Felipe Anderson. Il secondo invece pochi minuti dopo e ha rischiato di regalare il raddoppio alla squadra di Sarri. 45 minuti da dimenticare per il difensore dell’Inter, il quale non ha risposto presente in un appuntamento così importante contro una diretta concorrente per la qualificazione alla prossima Champions League.