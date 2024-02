Inter, Lautaro: “Record di Higuain e Immobile? Ci proverò, ma l’importante è che la squadra vinca”

Lautaro Martinez commenta ai microfoni di DAZN la vittoria per 4-0 dell’Inter contro il Lecce: “Questa vittoria significa tanto per noi perché stiamo avendo continuità di risultati e stiamo giocando un bel calcio. Sono molto contento e tutti stiamo facendo un grande lavoro. I 101 gol in Serie A? Sono partito da casa mia a quindici anni e non mi aspettavo di vivere tutto questo. È merito del lavoro quotidiano, ma anche dei sacrifici che ha fatto la mia famiglia. Il segreto per continuare a migliorarsi è cercare di lavorare ogni giorno anche per i compagni. Per il record di Higuain e Immobile ci proverò, ma l’importante è che l’Inter vinca. Io sto facendo il mio percorso e devo continuare sulla mia strada. Questa è un Inter che ha tanta continuità e che dopo la finale di Champions è migliorata sotto tanti aspetti”.