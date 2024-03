Inter, Lautaro apre alle Olimpiadi: “A disposizione se Mascherano chiama”. L’incognita calendario

Lautaro Martinez conferma il suo amore per la maglia dell’Argentina e la totale disponibilità nei confronti del commissario tecnico della selezione Under 20 Javier Mascherano. L’attaccante dell’Inter, intervistato in patria durante la pausa per le nazionali, non si tira infatti indietro davanti all’ipotesi di giocare le Olimpiadi di Parigi 2024 con la maglia dell’Albiceleste. Una possibilità che sicuramente preoccupa l’Inter e tutti i tifosi nerazzurri, visto il calendario sempre più fitto e ricco di impegni.

“Sarò sempre a disposizione se Mascherano vorrà contare su di me”. Parole chiare quelle di Lautaro, che potrebbe quindi essere uno dei fuoriquota argentini per il torneo olimpico. “Essere in nazionale è un privilegio sempre – prosegue il capitano dell’Inter – Lavoro per indossare questa maglia, poi non dipende solo da me ma farò del mio meglio.”

Qualora il “Toro” prendesse davvero parte alle Olimpiadi, il suo personalissimo calendario assumerebbe i contorni di un vero tour de force. Ipotesi a cui l’Inter non potrà in alcun modo opporsi, visto che i Giochi di Parigi 2024 sono esterni al calendario Fifa. Al momento Martinez potrebbe essere impegnato fino al termine della Serie A per poi giocare con l’Argentina “dei grandi” la Copa America dal 20 giugno al 14 luglio. A quel punto dopo meno di due settimane ecco le Olimpiadi, che inizieranno il 24 luglio e prevedono la finale il 10 agosto. Una settimana dopo sarebbe già tempo dell’inizio della Serie A 2024/2025. E al termine della prossima stagione l’Inter sarà anche una delle squadre impegnate nel nuovo Mondiale per club.