Inter, La Russa: “Lo scudetto di cartone? Quanto mi fa godere… Eravamo i primi tra chi non aveva imbrogliato”

“Chi vorrei all’Inter l’anno prossimo? Quello che mi piace di più è Dybala, per lui farei pazzie, mi piace tantissimo. E’ spesso infortunato? Andrebbe bene anche se giocasse la metà delle partite”. Queste le parole del presidente del Senato, Ignazio La Russa, grande tifoso dell‘Inter, intervistato da Un Giorno da Pecora su Rai Radio Uno: “Il cosiddetto ‘scudetto di cartone’ dell’Inter? Quello mi fa godere, quanto mi fa godere. E’ lo scudetto che ci inorgoglisce di più perché sancisce che noi eravamo gli unici di quelli in testa a non aver imbrogliato”, ha detto il fondatore di Fratelli d’Italia.

E in risposta a una domanda su chi potrebbe essere la Giorgia Meloni dell’Inter replica: “Direi fuori dal campo Marotta, in campo Lautaro e in panchina Inzaghi. Per fare una Meloni ci vogliono tre persone”, ha concluso lo scafato politico siciliano.