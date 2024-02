Inter-Juventus oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Inter e Juventus, valevole per la ventitreesima giornata di Serie A 2023/2024. Gara decisiva per lo scudetto? No, perché manca ancora un terzo di campionato. Non si può negare tuttavia che si tratta di un match che può avere un grande impatto in ottica titolo, specialmente dal punto di vista psicologico e se non dovesse finire in parità. I nerazzurri partiranno favoriti, complici il fattore campo, ma guai a sottovalutare la squadra di Allegri. La sfida è in programma oggi, domenica 4 febbraio alle 20:45. Diretta sulla piattaforma Dazn e tramite il canale Zona Dazn (previo attivazione) su Sky.