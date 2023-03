Inter-Juventus, Marchisio: “Inzaghi non dovrebbe preoccuparsi di Rabiot, ma della reazione lenta dei suoi giocatori”

Ospite della Domenica Sportiva, Claudio Marchisio si è espresso in merito al gol di Kostic, viziato da un presunto fallo di Rabiot, che ha deciso Inter-Juventus: “Per me la questione è che non ci sia stato il contatto tra il braccio di Rabiot e la palla, non che quello del francese non sia fallo. Tuttavia Inzaghi non dovrebbe preoccuparsi di questo, ma della lenta reazione di Darmian e Dumfries“. L’ex calciatore ha poi aggiunto: “Il possesso dell’Inter è stato troppo lento, si è sentita la mancanza di Lautaro tra le linee“.