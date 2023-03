Inter-Juventus, la coreografia della Curva Nord: “Figli della notte, del cielo e delle stelle” (FOTO)

Non è passata inosservata la coreografia della Curva Nord nerazzurra in occasione del match Inter-Juventus. “Figli della notte, del cielo e delle stelle” recita il messaggio esposto dai tifosi dell’Inter. Splendido spettacolo a San Siro, che per l’occasione ospita 75mila spettatori, in cui i sostenitori interisti hanno prima mostrato cartoncini nerazzurri per festeggiare il compleanno del club, lo scorso 9 marzo 1908, quindi il lenzuolo con i fondatori della società e la scritta. Di seguito la foto.