MOVIOLA – Inter-Juventus, gol di Kostic confermato dal Var: mani di Rabiot e Vlahovic

Episodio da moviola in Inter-Juventus, c’è il gol segnato da Filip Kostic ma che viene confermato dal Var. Ci sono dei tocchi di mano di Rabiot e anche di Vlahovic, se quest’ultimo è sicuramente involontario e non punibile, è quello del francese a fare discutere, perché sembra in effetti esserci. Lunghissima revisione, poi viene confermato a Chiffi, l’arbitro della partita, che la rete va convalidata. Ma per i nerazzurri il braccio di Rabiot, in tal caso punibile, era netto. Tantissime proteste.