Inter, Inzaghi: “Sono contento della preparazione. In Champions sarà più difficile”

“Sono contento della preparazione che abbiamo svolto, c’è stato qualche acciacco ma cose molto lievi: a parte de Vrij penso di averli tutti per Genova. Sono soddisfatto di quello che hanno fatto, adesso c’è grande attesa per il debutto di sabato”. Lo ha detto l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi ai microfoni di Sport Mediaset, parlando della preparazione dei nerazzurri nel corso dell’estate a . “Ho un gruppo di ragazzi che stanno bene insieme, che lavorano quotidianamente – ha aggiunto Inzaghi -. Mi rende orgoglioso tutto questo, quando si lavora col sorriso, che non vuol dire lavorare meno ma lavorare meglio, è tutto più facile”. Inzaghi è tornato a parlare della vittoria dello scudetto e della conseguente seconda stella: “Sappiamo cosa ha rappresentato per noi, i tifosi e per la società. Sappiamo che dovremo essere bravi ancora di più con l’applicazione giornaliera. Ripetersi non è semplice ma quello è il nostro grande obiettivo”. Occhi puntati sulla nuova Champions League, che da quest’anno avrà un format diverso: “È un nuovo formato, con due partite in più nel girone. Sarà più difficile, ci sono tante squadre straniere che hanno più budget di noi ma negli ultimi anni abbiamo dimostrato di poter recitare la nostra parte”.

Sui rinnovi di Lautaro e Barella: “Sono ragazzi con un forte senso di responsabilità verso il club e devono continuare a lavorare come hanno fatto in questi anni”. Infine, Inzaghi ha concluso: “Mi sento fiero perché sto bene nel posto dove lavoro. Al di là dei titoli, a me piace stare bene dove lavoro. Sono stato tanti anni benissimo alla Lazio e ora mi sento bene in questo posto. Quando lavoro con serenità è tutto più facile”.