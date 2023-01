Inter, Inzaghi: “Skriniar? Ha ancora la nostra maglia, è concentrato”

Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio del match tra Inter e Empoli. Non poteva mancare la domanda inerente a Milan Skriniar, dopo le numerose voci di mercato delle ultime ore: “Non lo vedo distratto e sono molto tranquillo. A me interessa che si alleni e giochi bene. Adesso ha la maglia dell’Inter, è il nostro Capitano e abbiamo fiducia in lui. Poi ho la società che cerca di risolvere il problema in un modo o nell’altro”.