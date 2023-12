Inter, Inzaghi: “L’assenza di Lautaro non deve essere un alibi, il Genoa ha meritato il pari”

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN in seguito al pareggio 1-1 di Marassi contro il Genoa: “Sapevamo che tipo di partita andavamo incontro, il Genoa sta bene fisicamente e mentalmente. È stata una partita combattuta, giocata discretamente da entrambe le squadre. Volevamo vincere, poi le partite sono decise da episodi ed è la prima volta che prendiamo gol da palla inattiva quest’anno. Nel secondo tempo ci abbiamo provato, non era semplice giocare su un terreno così pesante“. Poi sul gol di Dragusin: “Dovevamo difendere meglio su quel corner a un minuto dalla fine del primo tempo, ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi perché ce l’hanno messa tutta“.

Inzaghi ha poi proseguito parlando degli avversari odierni: “Abbiamo sofferto la fisicità del Genoa, non era semplice trovare spazi contro una difesa così. Bisogna però evidenziare anche i meriti degli avversari, che hanno fatto una buona gara meritando il pareggio“. Poi sulle assenze: “Le assenze di Lautaro e Dimarco non deve essere un alibi, sono giocatori di spessore che potrebbero rientrare già dalla prossima ma dobbiamo andare oltre“. Infine due parole sul 2023 dell’Inter: “Chiudiamo l’anno con un ottimo bottino. Dobbiamo mantenere la compattezza e la voglia di questa prima parte di campionato, il nostro percorso sarà lungo e difficile come per tutti gli altri, dobbiamo continuare così“.