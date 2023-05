Inter, Inzaghi: “Conferma di Zhang? Sempre stato tranquillo, so in che società lavoro”

“Zhang mi ha confermato? Sono sempre stato tranquillo, so che in società lavoro”. A dirlo è l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, nell’immediato pre partita del match contro il Napoli, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. “Quando abbiamo perso qualche punto, abbiamo sempre cercato di trovare le soluzioni – ha proseguito il mister nerazzurro ai microfoni di Dazn – Abbiamo fatto un percorso nelle coppe straordinario, in campionato ci manca qualche punto per la zona Champions”, ha concluso.