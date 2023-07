Inter, Gosens e Asllani in coro: “Tanta voglia di ricominciare”

“Per me è importante avere fame e tanta passione. Dopo le ferie sento sempre tanta voglia. È stato sempre il mio desiderio quello di avere più continuità in questa grande squadra. Sono contento che il mister mi abbia dato sempre più fiducia. Punto alla continuità e di tornare in nazionale. Sappiamo che stagione abbiamo fatto e sappiamo anche che meritavamo di più. Questo è il punto di partenza: ciò vuol dire che siamo una grande squadra e che dobbiamo avere ambizioni alte. Dobbiamo puntare ad arrivare il più lontano possibile in tutte le competizioni, perché in questi giorni di ritiro ho visto che squadra abbiamo e siamo davvero forti”. Lo ha detto Robin Gosens in un’intervista a Inter Tv dopo i primi giorni di ritiro.

Parla anche Kristjan Asllani: “È un’emozione bellissima. Rivedere i compagni fa sempre un certo effetto. È bello tornare sui campi e rientrare nello spogliatoio. Sono cose che mancano anche in ferie. Ho tanta voglia di ricominciare, il campo manca sempre. Il nostro obiettivo è quello di puntare al campionato. Quella passata è stata una stagione bellissima e un’esperienza incredibile. I miei compagni mi hanno sempre aiutato e speriamo quest’anno di fare bene. Conta tanto la preparazione, è molto importante. Dobbiamo cercare di lavorare forte e duro per arrivare pronti alla prima di campionato”.