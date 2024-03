Inter-Genoa, Gilardino: “Sfidiamo una squadra incredibile”

“L’Inter è una squadra incredibile ma noi dobbiamo pensare di interpretare la partita nel modo giusto dal punto di vista dell’atteggiamento. L’Inter è una delle prime squadra in Europa e il merito è del lavoro di Inzaghi e dell’Inter per cosa sono riusciti a creare in questi anni e in questa stagione. Dobbiamo concentrarci ed essere determinati nella gara, esaltandoci anche nei momenti di difficoltà”. Lo ha detto l’allenatore del Genoa, Alberto Gilardino in vista della gara di domani sera a San Siro con l’Inter capolista. “Nella gara ci saranno più partite da giocare – spiega – e noi dovremo essere bravi a giocarle sapendo la grandissime qualità della squadra che abbiamo di fronte e del momento strepitoso che stanno attraversando, ma consapevoli del percorso che stanno facendo i ragazzi. Normale che ci sarà da correre e faticare ma noi dovremo esser bravi durante i tutti i novanta minuti”. L’Inter ha vinto tutte le ultime nove partite casalinghe contro il Genoa in campionato. “Noi dobbiamo avere soltanto un obiettivo, cioè quello di fare punti e andare il più forte possibile – evidenzia Gilardino -. Il nostro unico pensiero è quello che dobbiamo fare il meglio, non c’è ancora una certezza matematica e noi dobbiamo ancora marciare per raggiungere il primo step dei 40 punti”.