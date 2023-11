Inter, Gazzetta: Zhang vicino alla squadra. Messaggio di auguri a Dimarco e telefonata con Inzaghi

Steven Zhang continua ad essere lontano fisicamente dall’Inter, ancora impegnato in Cina, ma giorno dopo giorno mostra la sua vicinanza al club nerazzurro. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, secondo cui il presidente nella giornata di ieri ha mandato un messaggio di auguri a Federico Dimarco per il suo ventiseiesimo compleanno, pochi giorni dopo essersi congratulato con Lautaro per il gol vittoria realizzato a Salisburgo. Zhang vuole vincere e lo ha ribadito anche nel corso di una telefonata con Simone Inzaghi. Il futuro resta in bilico, con il prestito di Oaktreec che scade il prossimo mese di maggio, ma le intenzioni del presidente sembrano chiare.