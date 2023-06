Inter, Gazzetta: bilancio ancora in rosso, ma gli incassi dalla Champions limitano i danni

Malgrado la sconfitta in finale contro il Manchester City, il percorso in Champions League dell’Inter è stato ampiamente positivo. Le buone notizie non arrivano solamente dal campo, ma anche in termini economici visto che gli incassi della competizione daranno una grossa mano al club. A fare il punto della situazione è la Gazzetta dello Sport, spiegando come l’Inter guadagnerà ben 100 milioni dai premi Uefa. A questa cifra vanno aggiunti gli incassi del botteghino per le sei sfide casalinghe di San Siro, ma anche quelli del nuovo sponsor Paramount+.

Nonostante circa 400 milioni di ricavi, i nerazzurri chiuderanno comunque il bilancio in passivo. La cifra non è tuttavia paragonabile a quella degli ultimi anni, perciò pur aggirandosi sui 70-80 milioni di rosso rappresenta comunque un grande miglioramento. L’Inter dovrà però ridurre ulteriormente i costi in futuro, specialmente perché a partire dalla prossima stagione entrerà in regime di settlement agreement, per cui è previsto un deficit di -60 milioni in tre anni.