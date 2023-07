Inter, Gagliardini ai saluti: “Un privilegio far parte di questa famiglia, grazie per questo viaggio incredibile”

Attraverso un post sui suoi profili social, Roberto Gagliardini ha salutato l’Inter dopo sei anni. Il centrocampista, approdato in nerazzurro dall’Atalanta nel gennaio 2017, lascia con cinque titoli nel suo palmarés (uno Scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe). “Ciao Inter! Grazie per questi anni assieme…meravigliosi, intensi: un privilegio far parte di questa famiglia!! Grazie per avermi aiutato a crescere in campo e fuori. Grazie a tutti per questo viaggio incredibile. Grazie Inter” ha scritto Gagliardini.