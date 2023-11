Inter-Frosinone: Mazzitelli infortunato, entra Brescianini

Infortunio per Luca Mazzitelli, capitano del Frosinone, dopo mezzora della sfida in casa dell’Inter. Il centrocampista, perno della mediana ciociara nonché giocatore di maggior personalità degli ospiti, alza bandiera bianca dopo essersi accasciato da solo sul terreno di gioco per un possibile stiramento al polpaccio. La particolarità è che il sostituto, Brescianini, non è pronto e per oltre tre minuti la squadra di Di Francesco gioca in dieci, prima di buttare fuori il pallone in modo volontario per consentire il cambio tornando in undici.