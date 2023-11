Inter-Frosinone 2-0, Inzaghi: “Scudetto? Ci danno per favoriti, ma non siamo i più ricchi”

“Promettiamo ai nostri tifosi di fare più partite possibili come sono stati negli altri due anni. Le favorite? Ci sono squadre attrezzate, ci danno per favoriti per come ci stiamo esprimendo. Non siamo i più ricchi, con me abbiamo fatto utili o bilancio zero perdite, ma abbiamo dei grandi dirigenti e nelle difficoltà abbiamo tentato di tirare fuori il meglio”. Lo ha detto l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, dopo la vittoria contro il Frosinone: “Dimarco ha fatto un eurogol e se lo merita. Era un momento delicato della partita contro una ottima squadra e questa rete ci ha aperto la partita. Poi dopo il 2-0 abbiamo avuto un secondo tempo molto più tranquillo. Dimarco ha delle qualità balistiche che ne fanno un giocatore completissimo. Diciamo che è un gol che si vede raramente e gli ho fatto i complimenti. Ma tutti i ragazzi stanno lavorando bene e devono continuare così. Ogni gara in Serie A è difficile prepararla, oggi ci aspettavamo un Frosinone diverso e quando hai poco tempo per preparare devi essere veloce a capire cosa fare. Abbiamo fatto sei partite nel migliore dei modi e dobbiamo continuare così. La squadra è stata concentrata e sempre attiva, loro giocano usando anche il portiere e li abbiamo rispettati perché hanno ottimi calciatori”.

E ancora: “Ero molto fiducioso ma lo dirà il tempo, per ora i ragazzi hanno fatto tutto nel migliore dei modi lavorando insieme. Io cerco di utilizzare tutti i giocatori perché siamo solo ad un terzo del campionato e il percorso è lungo, ci saranno dei momenti di difficoltà e tutti insieme dovremo uscirne fuori. Noi favoriti? Io dico solo che promettiamo ai tifosi di fare il più partite possibile”.