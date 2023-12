Inter: Frattesi ci sarà contro il Genoa

In vista della sfida di domani contro il Genoa, l’Inter ritrova in gruppo sia Davide Frattesi che Stefan De Vrij. Il centrocampista italiano si era fermato per la febbre nella giornata di mercoledì ma oggi si è allenato coi compagni, insieme anche al difensore olandese che aveva lavorato a parte sempre mercoledì. Per quanto riguarda la formazione, per Inzaghi l’unico dubbio è in difesa, con il ballottaggio tra Pavard e Bisseck a fianco di Acerbi e Bastoni.