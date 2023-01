L’Inter e la fortezza San Siro: 12 vittorie in campionato da aprile, nessuno come i nerazzurri in Europa

Con l’1-0 raccolto nell’ultimo turno contro il Verona, l’Inter non solo si rilancia in ottica secondo posto, appaiando la Juventus e salendo a un solo punto dal Milan, ma sancisce ancora una volta la propria forza tra le mura amiche di San Siro. Come riporta Opta, infatti, quello di stasera è il dodicesimo successo dei nerazzurri in campionato nel proprio stadio dallo scorso aprile: una statistica che vede gli uomini di Simone Inzaghi al top in Europa, dato che nessuno nei migliori cinque campionati continentali ha fatto meglio (il Lens ha raggiunto lo stesso risultato).