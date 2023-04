Inter-Fiorentina oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

L’Inter affronterà la Fiorentina nel match valido per la ventottesima giornata di Serie A 2022/2023. Dopo tre sconfitte nelle ultime quattro gare, i nerazzurri vogliono ripartire e blindare al più presto la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Inzaghi non avrà però vita facile contro la Fiorentina, che sta attraversando un ottimo momento di forma e tenterà di non lasciare San Siro a mani vuote. La sfida è in programma oggi, sabato 1 aprile alle 18:00 in quel di San Siro. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn, visibile su Sky previa attivazione.