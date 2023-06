E’ il giorno di Marcus Thuram all’Inter. Il calciatore classe 1997 è atterrato in mattinata a Milano, dove nelle prossime ore svolgerà le visite mediche di rito prima della firma sul contratto che lo legherà al club nerazzurro. Thuram arriverà a parametro zero, dopo aver disputato le ultime quattro stagioni in Germania vestendo la maglia del Borussia Monchengladbach.