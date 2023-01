Inter, dura critica di Adani: “Inzaghi ha tolto mentalità, bruttissima figura”

“E’ stata una brutta partita quella dell’Inter, prima, durante e dopo: è stata veramente una delle più brutte partite degli ultimi anni. Nella gestione della partita e nel momento cruciale l’Inter ha dimostrato di essere piccola, più piccola dell’Empoli. Chi deve dare un segnale ad un certo punto? Il capo gruppo, l’allenatore”. Lo ha detto Daniele Adani alla Bobo Tv parlando della clamorosa sconfitta dell’Inter contro l’Empoli e non risparmiando critiche a Simone Inzaghi: “Noi eravamo allo stadio e abbiamo visto questo: nel momento dell’espulsione ha urlato a Bellanova “dai che entri”, non aveva ancora i parastinchi. La reazione dell’allenatore quindi è: tolgo un attaccante e metto un quinto”.

E ancora: “L’Inter ha fatto una bruttissima figura: tutto prende un peso più grande perché quattro giorni fa si festeggiava tutti. Secondo me Inzaghi, nel secondo tempo, col sistema che ha scelto, ha tolto la mentalità. L’Inter non può temere l’Empoli neanche in 8”.