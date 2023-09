Inter, difesa bunker: unica squadra a non aver subito gol in Europa insieme al Galatasaray

Inter da record dopo tre giornate. La squadra di Inzaghi, infatti, ha vinto per 0-2 in casa del Cagliari, prima ancora per 2-0 in casa contro il Monza, quindi stasera nella terza giornata di Serie A in modo perentorio per 4-0 contro la Fiorentina, e questo vuol dire che si tratta dell’unica squadra ancora in grado di tenere a zero il conteggio dei gol subiti in Serie A. Ma non solo: i nerazzurri sono anche l’unica squadra che non ha ancora subito gol dei top-5 campionati e più in generale, limitandoci a tutti i principali campionati europei (considerando tutte le prime divisioni) soltanto il Galatasaray è riuscito a fare lo stesso.