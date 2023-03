Tabellino Sampdoria-Arezzo 4-0, marcatori e gol Viareggio Cup 2023

Il tabellino di Sampdoria-Arezzo 4-0, gara valida per la terza giornata della fase a gironi della Viareggio Cup 2023, in cui la formazione genovese si è imposta grazie a due reti per tempo. Con questo risultato, i blucerchiati sono qualificati agli ottavi da primi nel Gruppo 6.

IL TABELLINO

Reti: p.t. 6′ Tozaj, 7′ Chilafi; s.t. 14′ Chilafi, 33′ Leonardi, 46′ Straccio.

Sampdoria (3-4-1-2): Scardigno; Matera, Peretti, Silvestri; Savio (15′ s.t. Straccio), Conti (36′ s.t. Rossello), Galluccio (15′ s.t. Pozzato), Porcu (31′ s.t. Di Mario); Chilafi (31′ s.t. Leonardi); Conte (1′ s.t. Ntanda), Tozaj (15′ s.t. Portaccio).

A disposizione: Moro, Gentile, Pellizzaro, Valisena, Trevisan, Meloni, Porzi.

Allenatore: Tufano.

Arezzo (4-3-3): Fecit (35′ s.t. Landucci); Pericolini, Barbagli (36′ s.t. Innocentini), Stopponi, Sanarelli (20′ s.t. Di Gregorio); Scichilone (1′ s.t. Verdini), Bonavita (20’ s.t. Artini), Parisi (35′ s.t. Batistini); Zhupa, Pasquali (17′ s.t. Parretti), Canneva.

A disposizione: Suzzi, Mazzi, Pino, Menchetti, Margheri, Pernici, Crimi, Simone.

Allenatore: Bernardini.

Arbitro: Mazzoni di Chiavari.

Assistenti: Sciallero di Chiavari e Rushana di Genova.

Note: recupero 1′ p.t., 1′ s.t.; spettatori 150 circa; terreno di gioco in sintetico.