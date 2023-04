Inter, Corriere dello Sport: Onana è il favorito per la cessione in estate, Dumfries può restare

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter avrebbe scelto di sacrificare Andre Onana in estate. I nerazzurri hanno infatti bisogno di un cedere almeno un top per fare cassa e la scelta è ricaduta sull’estremo difensore. Negli ultimi tempi si era parlato di Denzel Dumfries come favorito per la cessione, anche per via del tanto mercato di cui gode, ma ora sta prendendo piede la pista del portiere camerunense, arrivato lo scorso anno a parametro zero. Ovviamente non è da escludere che possano partire entrambi, ma ovviamente i nerazzurri faranno il possibile per evitare di perdere in una sola sessione di mercato due pedine così importanti.