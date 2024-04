Inter, con l’Empoli per tornare a vincere: Inzaghi a caccia di un record che appartiene alla Juventus

L’Inter non vince da ventidue giorni e vuole tornare subito alle sane e buone abitudini. La squadra che ha dominato questo campionato e che si avvicina a passo spedito verso allo scudetto e alla seconda stella, col sogno di conquistarlo proprio nel derby contro il Milan, prima della sosta per le Nazionali, infatti, era stata fermata dal Napoli al Meazza e qualche giorno prima aveva perso – trovando una grande delusione stagionale, quella dell’eliminazione agli ottavi di Champions per la finalista in carica – contro l’Atletico Madrid. L’ultimo successo è datato 9 marzo contro il Bologna, dunque è tempo di rimettersi in marcia verso un cammino trionfale fino al tricolore. E poi, battere l’Empoli, alla disperata ricerca di punti salvezza e non in un buon momento dopo l’iniziale cura d’urto di Nicola, vuol dire anche altre cose: in primis, vendicare il ko interno dello scorso anno targato Baldanzi, uno dei (pochissimi) punti più bassi della gestione di Inzaghi e che rischiò di compromettere persino la sua permanenza in nerazzurra; in secondo luogo, con tre punti nella seconda di fila a San Siro arriverà l’aritmetica della qualificazione alla prossima Champions, sarà la settima partecipazione consecutiva per chi, appena un decennio fa, faticava a qualificarsi persino per l’Europa League.

I numeri dicono che la formazione azzurra è una delle squadre portafortuna: solo due sconfitte nelle ultime venti contro i toscani, con 40 gol (due di media esatte) e appena 13 subite, con dieci clean sheet nelle ultime quindici. L’Inter non ha mai perso per due volte di fila in casa contro l’Empoli e l’ultima squadra a vincere per due volte di fila sul campo dei nerazzurri, escludendo i derby, è il Bologna tra 2019 e 2020. Come detto, per la prima volta in stagione i nerazzurri non vincono da due partite, non arrivano almeno a tre incontri di fila senza successi dal periodo tra marzo e aprile scorso. Simone Inzaghi, infine, cerca di eguagliare un record che appartiene alla Juventus stellare del 2013/2014: i bianconeri sono stati fin qui l’unica squadra a segnare in ognuna delle prime 30 partite disputate in una stagione di Serie A e i nerazzurri hanno trovato la via del gol nelle prime 29. Un gol contro l’Empoli (che al contrario è la squadra che ha concluso più partite senza riuscire a segnare nemmeno un gol) e sarà raggiunto anche questo traguardo per la squadra che è fin qui l’unica dei top-5 campionati europei ad aver sempre segnato almeno un gol (29 su 29).