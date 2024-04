Inter campione, Zanetti: “Momento storico, il lavoro paga sempre”

“È una serata stupenda per tutto l’ambiente interista. Mancava quest’ultimo passo ed è arrivato in un derby fuori casa. Il merito va a Inzaghi, allo staff e a questi ragazzi che hanno conquistato la seconda stella. È un momento storico”. Lo ha detto il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti ai microfoni di Dazn dopo la vittoria sul Milan che vale l’aritmetica dello scudetto. “Quando abbiamo iniziato a lavorare si vedeva la voglia del mister e dello staff di fare una stagione importante. C’erano tante squadre desiderose di combattere per lo stesso obiettivo. Il divario è stato netto, abbiamo vinto il campionato meritatamente – aggiunge l’ex capitano nerazzurro -. Nei momenti di difficoltà non abbiamo mai dubitato delle scelte fatte, supportando sempre il nostro tecnico. Il lavoro paga sempre. Bisogna essere resilienti nei momenti difficili. Questa squadra ha valori importanti. Inzaghi è straordinario come uomo e bravissimo a mantenere il gruppo concentrato. Ha una grandissima cultura del lavoro. In campo l’ho abbracciato perché ha fatto felici milioni di interisti in Italia e nel mondo”.