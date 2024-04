Inter campione, notte di festa: in migliaia in Piazza Duomo

Il maltempo non ferma la festa Scudetto dei tifosi dell’Inter, accorsi in migliaia in piazza Duomo per celebrare il ventesimo Scudetto, arrivato nel derby contro il Milan. Caroselli, cori, fumogeni per le vie della città e nel luogo simbolo dei festeggiamenti. La festa si sposta da San Siro verso le piazze. Fumogeni e fuochi di artificio in Duomo, oltre a tamburi, bandiere e vessilli in un clima di festa reso più massiccio dai clacson delle macchine. Se questa può essere definita come la reazione a caldo, per la festa ufficiale dei tifosi con la tradizionale parata col pullman scoperto bisognerà aspettare il week end. Per ora i tifosi si godono una notte lunghissima, che regala l’ambita seconda stella.