Inter campione, Milan mette musica techno a volume altissimo per coprire la festa scudetto

L’Inter ha battuto il Milan nel derby di Milano e ha vinto il suo ventesimo scudetto. E come riferisce l’Ansa, il club rossonero ha deciso di far mettere negli altoparlanti dello stadio Meazza una musica techno a volume così alto da far tremare San Siro, nel tentativo di coprire la festa nerazzurra in campo e sugli spalti per la conquista del tricolore. Una decisione molto particolare che però non è bastata per interrompere i festeggiamenti dei campioni d’Italia, giunti alla sesta vittoria consecutiva nella stracittadina.