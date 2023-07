Inter, Brozovic rompe il silenzio: emoticon di un circo su Instagram (FOTO)

Marcelo Brozovic dubbioso, anche se l’affare che dovrebbe portarlo dall’Inter all’Al-Nassr procede. Le parti stanno lavorando per risolvere lo stallo, dopo i problemi sorti nelle ultime ventiquattro ore e intanto il centrocampista croato rompe il silenzio con una storia instagram incentrata sull’emoticon di un circo. Un altro capitolo in quella che sta diventando una telenovela di mercato, che nei piani dei nerazzurri dovrebbe sbloccare l’altra grande serie legata a Davide Frattesi del Sassuolo. E intanto Brozovic sfodera il ‘circo’, anche se non è chiaro il riferimento: se all’offerta dei sauditi, o alla gestione dell’affare dell’Inter o ad alcune notizie uscite sulla stampa. Non resta che aspettare le sue prime parole.