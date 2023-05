Inter-Atalanta 3-2: Tramontana impazzisce di gioia per Lukaku e Lautaro (VIDEO)

di Marzia Bosco 7

L’Inter vince contro l’Atalanta e si qualifica matematicamente per la prossima Champions League. Due reti nei primi tre minuti di match: Tramontana impazzisce dopo i gol messi a segno da Lukaku e Barella. Poi la rete di Lautaro Martinez alla fine della seconda frazione, chiude l’ennesimo obiettivo stagionale. La voce delle partite dei nerazzurri nella trasmissione sportiva Diretta Stadio in onda su 7 Gold non ha trattenuto le sue emozioni. E poi è scoppiato di gioia al fischio finale. Ecco la sua telecronaca da tifoso.