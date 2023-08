Inter, Arnautovic è ufficiale: “Un onore essere di nuovo qui”

Marko Arnautovic è un nuovo giocatore dell’Inter. L’attaccante austriaco arriva in nerazzurro dal Bologna a titolo temporaneo con diritto ed obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. “Sono contento e felicissimo: per me è un grande onore giocare ancora per l’Inter. Quando ero qui tredici anni fa sono stato più tifoso che giocatore, però adesso sono qui per aiutare la squadra e vincere”, ha detto l’attaccante, che torna in nerazzurro dopo la prima esperienza al tempo del triplete. “Sono cresciuto tanto in questi anni, perché quel ragazzo era una testa calda e non pensava tanto al calcio. Adesso è tutto diverso, ho una famiglia e sono più calmo. Sono cresciuto nell’età e nel carattere: spero che vada tutto nel migliore dei modi. Sono venuto qui per vincere: all’Inter si deve vincere. Voglio portare un trofeo: sono contentissimo di essere tornato”, conclude.