Inter, Arnautovic col dito steccato per tre settimane: piccola frattura al mignolo

Come riporta Sky Sport, l’attaccante dell’Inter, Marko Arnautovic ha riportato una piccola frattura alla prima falange del mignolo sinistro dopo un colpo ricevuto nel finale di Napoli-Inter in un contrasto. Un piccolo problema che non pregiudica la sua attività in campo, ma l’ex Bologna dovrà giocare 3 settimane col dito steccato e protetto. Per il 34enne un gol in dieci presenze tra Serie A e Champions League in questa stagione, la seconda dopo quella del Triplete nel 2009/10 quando era poco più che ventenne.