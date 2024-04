Inter aritmeticamente qualificata alla prossima Supercoppa Italiana

L’Inter è la prima squadra aritmeticamente qualificata alla prossima Supercoppa Italiana 2024, che si disputerà ancora una volta in Arabia Saudita e sempre con il format a quattro squadre che comprende la prima e la seconda della Serie A e le due finaliste della Coppa Italia, che se rientrano tra le prime due del campionato saranno rimpiazzate dalla terza e/o dalla quarta classificata. I nerazzurri staccano il pass in modo ufficiale, dal momento che la Juventus, terza in classifica, non può più arrivare al primo posto e di conseguenza l’Inter può chiudere questo campionato in prima (come sembra proprio possa accadere, visto che lo scudetto è a un passo) o in seconda posizione, entrambe valide per giocare il torneo nel gennaio prossimo.

C’è anche, come detto, un altro verdetto: ad aprile, con sette partite ancora da giocare per l’Inter, la Juventus che per diversi mesi aveva giocato per il vertice è aritmeticamente fuori dalla lotta per il titolo. Dal 4 febbraio al 13 aprile: dallo scontro scudetto con l’Inter a questo pareggio col Torino che ufficializza la resa della Vecchia Signora, tra diversi rimpianti.