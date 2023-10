Inter, Antonello: “Ristrutturare San Siro mai stato nei nostri piani, lo stadio sarà a Rozzano”

“La ristrutturazione di San Siro non è mai stata nei nostri piani. Il fatto che la Sovraintendente abbia anticipato con un parere la possibilità di instaurazione un vincolo sul secondo anello cambia radicalmente l’idea progettuale iniziale. Abbiamo lavorato in questi anni in maniera lineare, quando a novembre il Milan annunciò di voler lasciare San Siro dichiarammo che eravamo pronti con un’area già identificata ed è Rozzano”. Queste le parole dell’amministratore delegato dell’Inter, Alessandro Antonello, a Sky Sport sul nuovo stadio: “Sono quattro anni che stiamo attendendo risposte dal Comune, ora servono atti formali per poter dare garanzie e oggi non le abbiamo. Rozzano? La procedura amministrativa sembra essere a buon punto. È un’area idonea, ci sarà lo stadio più tutte le attività attorno: gli uffici, il centro sportivo a disposizione della cittadinanza, museo, store… Il nodo principale che stiamo valutando con i nostri advisor è la viabilità”.