Inter, Antonello sul nuovo stadio: “Potremmo incassare di più e riempire gap con top club europei”

L’ad corporate dell’Inter, Alessandro Antonello, ha parlato nel corso de ‘Il Foglio a San Siro‘, toccando vari temi tra cui la vittoria nel derby contro il Milan: “I ragazzi sono stati concreti e hanno dato lustro alle loro capacità. C’è ancora il ritorno da giocare, ma questa prestazione ci dà tanta speranza“.

Antonello è poi intervenuto sul record d’incasso di San Siro: “Probabilmente come Inter a ritorno lo supereremo, ma ciò dimostra la grande capacità organizzativa dei due club. Tramite alcuni studi, tuttavia, abbiamo verificato che con un nuovo stadio ci sarebbe una capacità di gran lunga superiore di generare ricavi rispetto a quella di San Siro. I top club europei fatturano 120-130 milioni, mentre Milan e Inter al massimo 70. Uno nuovo stadio consentirebbe di ricucire questo gap e garantire servizi idonei“.

L’uomo ha quindi proseguito: “Come Inter crediamo che San Siro sia la location miglior per far giocare le due squadre, ma rispettiamo le decisioni. Attendiamo una risposta dall’amministrazione, ma eventualmente siamo pronti a costruirci uno stadio da soli“.