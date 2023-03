Inter, annunciata partnership con afizzionados: diventerà il primo Regional Partner in Messico

Attraverso un comunicato ufficiale, l’Inter ha annunciato di “aver siglato un nuovo accordo con afizzionados, canale del gruppo Televisa dedicato al mondo dello sport, che diventerà il primo Regional Partner del Club in Messico. La partnership permetterà all’Inter di consolidare la propria presenza in Latino America e ingaggiare l’ampia fanbase nerazzurra sul territorio, la seconda più grande a livello globale“.

“La partnership permetterà ai tifosi interisti in Messico di avere accesso a contenuti ed esperienze esclusive dedicate al mondo nerazzurro: dalla possibilità di volare a Milano e assistere dal vivo a una partita dell’Inter, ai biglietti per il tour dello stadio, fino al vincere delle maglie autografate dai migliori giocatori del Club” prosegue la nota.

“Siamo molto soddisfatti di aver chiuso questo accordo con afizzionados. Questa partnership ci permette di consolidare la nostra presenza in Latino America, territorio strategico per proseguire nello sviluppo del nostro brand nel continente americano. L’accordo ci permetterà inoltre di essere ancora più vicini alla nostra fanbase messicana, una delle più affezionate ai colori nerazzurri” ha commentato Luca Danovaro, Chief Revenue Officer di FC Internazionale Milano.

Sulla stessa lunghezza d’onda Michel Bauer, General Sales Director izzi + SKY, che ha dichiarato: “Fin dall’inizio l’Inter ha mostrato interesse e affetto per il Messico e la sua gente. Questa partnership rappresenta una collaborazione unica, che permetterà ai tifosi di essere coinvolti e di interagire in modo diretto con il Club. Inoltre, questo accordo darà agli afizzionados messicani l’opportunità di vivere esperienze che ricorderanno per sempre e la possibilità di accedere a contenuti video esclusivi ogni settimana. Siamo orgogliosi di fungere da connettore tra l’Inter e il Messico“.