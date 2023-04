Il noto opinionista Daniele Adani, ai microfoni di ’90° minuto’ su Rai 2, ha parlato così di Simone Inzaghi, che non sta facendo benissimo sulla panchina dell’Inter. “Certo che è in discussione, chi non lo è nell’Inter? – ha dichiarato l’ex difensore –. Tutti i giocatori lo sono, perché non dovrebbe esserlo l’allenatore? Il tecnico è il capogruppo”.