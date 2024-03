Inter, Acerbi: “Non ho mai detto frasi razziste a Juan Jesus. Gioco da 20 anni, so quel che dico”

“Frasi razziste dalla mia bocca non sono mai uscite. E’ l’unica cosa che posso dire”. Lo ha detto il difensore dell’Inter, Francesco Acerbi, intercettato dai cronisti all’arrivo a Milano dopo aver lasciato il raduno della Nazionale. Il centrale nerazzurro è al centro di un’accusa di razzismo per una presunta frase proferita nei confronti di Juan Jesus del Napoli ieri sera, ma respinge le accuse: “Io so che non ho mai detto frasi razziste, Sono 20 anni che gioco a calcio e so quello che dico. Sono tranquillo”, riporta l’Ansa. Adnkronos aggiunge altre parole: “Non ho sentito Juan Jesus, secondo me ha capito anche male. Perché avrei dovuto chiedere scusa?”.

E ancora: “Dire un ‘vaffa’ al razzismo? Questo è poco ma sicuro. Sul tema del razzismo spero che la lotta vada avanti in ogni parte del mondo. In campo succedono tante cose, è normale. Si gioca a calcio, si dicono certe cose ma quando si fischia ci si dà la mano e tutto torna come prima. Mi dispiace aver lasciato il ritiro della Nazionale, però è giusto che sia andata così”.