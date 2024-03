Rugby, Quesada: “Risultati frutto del lavoro di squadra. Lamaro un vero capitano”

“Per me era molto importante provare a parlare in italiano, era una prova di rispetto. Penso che sia giusto parlare nella lingua della squadra. Per me era un punto importante, su questo ho seguito il consiglio di Diego Dominguez. Non mi piace parlare solo del mio lavoro, io ho avuto la fortuna di arrivare con una nuova metodologia dei lavoro, un uovo modo di allenarsi e giocare. Il gruppo mi ha seguito, lo staff e la FIR hanno lavorato tutti bene. Penso che tutto sia un lavoro di squadra”. Lo ha detto il ct dell’Italrugby, Gonzalo Quesada ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in Galles nell’ultima giornata del Sei Nazioni. “È stato un lavoro di squadra, un gruppo di leader che ha lavorato con costanza, unità e passione -prosegue il tecnico argentino che si gode l’ottavo posto del ranking internazionale-. Michele Lamaro è un vero capitano ed ha avuto un ruolo importantissimo. La base è buona, certo, possiamo fare meglio tante cose, ma la più grande sfida è stata che questo gruppo ha iniziato a giugno 2023. Per il prossimo tour di tre partite? Abbiamo avuto esordienti praticamente in ogni partita, sicuramente sarà un’opportunità per qualche altro giovane. Dobbiamo gestire bene questa tourneè”. Marius Goosen, l’allenatore della difesa della Nazionale andrà via. “Abbiamo già un profilo, penso sarà la persona giusta per noi. E’ importante allargare lo staff per ricercare la cura nei dettagli e far crescere il movimento”, conclude Quesada.