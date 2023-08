Inter, accordo con il Bologna: Arnautovic si avvicina al ritorno in nerazzurro

Una lunga estate alla ricerca dell’attaccante e l’Inter pare aver deciso: sarà Marko Arnautovic a completare il reparto offensivo. Alla fine si punta sull’usato sicuro, piuttosto che su un profilo più giovane da portare a Milano. L’austriaco, 35 anni d’età, arriva alla corte di Simone Inzaghi ma non a basso prezzo. Al Bologna andrà infatti una cifra che si aggira attorno ai 10 milioni di euro, bonus compresi. E ovviamente si tratta di un ritorno in nerazzurro per il centravanti, parte della rosa che riuscì a conquistare il Triplete nel 2010.